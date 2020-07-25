Halk Eğitim kursları devam ediyor

Açılan 540 kursa toplam 10 bin 789 kursiyerin katıldığı, 6 bin 399 kursiyerin, kursları tamamlayıp sertifika sahibi olduğu bildirildi. Dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covit -19 salgını nedeniyle kurslara bir dönem tedbir amaçlı ara verildi. Kurslara 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren yeni normalleşme kriterlerine göre gerekli önlemler alınıp, devam edildi. Okuma- Yazma, Meslek Edindirme, Müzik ve Gösteri Sanatları, Spor Kursları, Göçmenlere Yönelik Türkçe Kursları, ve Engellilere Yönelik Kurslar alanlarında 57 kurs açılarak devam edildiği, 969 kursiyerin eğitim aldığı bildirildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Halk Eğitim Merkezlerimiz pandemi sürecinde idareci, öğretmen ve usta öğreticilerimizle gönüllü olarak cerrahi maske üretimine başlamış ve şimdiye kadar 325. Bin maske üretmiş olup, 3 bin 700'ü aşkın kurs modülü üzerinden faaliyetlerini her geçen gün artırarak devam etmektedir. Bu değerli faaliyetlere emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz’’ dedi.

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan yağlı boya resim kursunu ziyaret etti. Aksoy, yapılan yağlı boya resim çalışmalarını inceleyip, bilgi aldı, kendisi de resim çalışması yaptı.

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, okullarda açılan yaz kurslarını ziyaret ederek, kurslara katılan öğrencilerle sohbet etti. Akkan, kurslarda alınan Covid tedbirleri, maske, dezenfektan, ateş ölçer kullanımının önemi hakkında bilgi verdi. Akkan, sosyal mesafe kuralları dahilinde yapılan yaz kurslarının YKS'ye hazırlanan öğrencileri verimli geçireceklerini inandığını belirterek, başarılar diledi. (Seyfettin Sağlam)