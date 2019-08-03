Halk Eğitim bebek dostu oldu

Bu kapsamda, annelerin, bebeklerini her istediğinde rahatlıkla emzirebilmeleri için emzirme odası oluşturuldu, anne sütü ve emzirmenin önemini belirten afiş, broşür, kitapçıklar emzirme odasına yerleştirildi. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Elif Özkan, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu Rivahi Kalay, Halk Sağlığı Başkanlığı personeli tarafından Halk Eğitimi Merkezi ziyaret edildi. Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Elif Özkan, Halk Eğitim çalışanlarına ve kursiyerlere yönelik ‘Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi’ konulu eğitim verdi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Aydın, Müdür Yardımcısı İlker İnce, Yozgat’ta bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6’ıncı aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve sonrasına kadar sürdürülmesi, bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması için gerekli desteği sürdüreceklerini söyledi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin de, yaptıkları bu uygulamalar ile farkındalık yaratmaya çalıştıklarını kaydetti. Şahin, ‘Annelerimizin bebeklerini emzirmelerinin ve anne sütünün ne kadar önemli olduğunu tüm topluma özel kamu kurum ve kuruluşlarına tanıtmak için bu faaliyetleri yapıyoruz. Aynı zamanda Halk Eğitimi Merkez ve Akşam Sanat Okulu Türkiye’de bu belgeyi alacak ilk Halk Eğitimi Merkez ve Akşam Sanat Okulu özelliği taşıyor. Bakanlığımıza unvanını alması ve Türkiye’nin ilk Bebek Dostu Halk Eğitimi Merkez ve Akşam Sanat Okulu olması için müracaatta da bulunduk, kısa sürede unvanının Bakanlığımız tarafından gönderilmesini bekliyoruz’ dedi.