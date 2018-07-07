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Halıköy’de yol çalışması

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesi’nde yol ve kaldırım çalışmalarına hız verildi.

Halıköy’de yol çalışması

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesi’nde yol ve kaldırım çalışmalarına hız verildi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Halıköy’de yol çalışması

Halıköy Beldesi Yoncalık Mahallesi’nde istinat duvarı ve kilitli parke çalışmalarının devam ettiği, diğer mahallelerdeki çalışmaların önemli bölümünde ise çalışmaların tamamlandığı bildirildi. Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, ‘’Yol çalışmalarımızın yanında, içme suyunda elektronik kartlı sisteme geçiş, mahalle fırını tamamlandı. Kanalizasyon çalışmalarımızın da yüzde 90’lık kısmı bitirildi. İstinat duvarı ve kilit parke yol yapım çalışmalarımız devam etmektedir’’ diye konuştu.

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