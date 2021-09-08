Halıköy’de sözleşme

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek ile görüştü, hazırlanan sözleşmeye imza attı. Zararsız, Halıköy’de işçilerin ücretlerine yüzde 6 ek zam yapılarak, emekçilerin enflasyona ezdirilmediğini söyledi. Zararsız, ‘’Halıköy belediyesi ile sendikamız arasında yapılan ek protokol ile sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimizin ücretlerine yüzde 6 ek zam yapıldı. Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek beye şahsım yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim’’ dedi.