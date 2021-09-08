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Halıköy’de sözleşme

Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Halıköy Beldesi’nde belediye çalışanlarının ücretlerine yüzde 6 oranında ek zam yapıldı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 00:39
Halıköy’de sözleşme

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek ile görüştü, hazırlanan sözleşmeye imza attı. Zararsız, Halıköy’de işçilerin ücretlerine yüzde 6 ek zam yapılarak, emekçilerin enflasyona ezdirilmediğini söyledi. Zararsız, ‘’Halıköy belediyesi ile sendikamız arasında yapılan ek protokol ile sendikamız üyesi emekçi kardeşlerimizin ücretlerine yüzde 6 ek zam yapıldı. Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek beye şahsım yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim’’ dedi.

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Halıköy’de Sözleşme
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