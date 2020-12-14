Halıköy’de durmak yok

Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, mezarlık çehresini güzel bir görünüme kavuşması amacıyla başlattıkları yol genişletme, istinat duvarı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Başkan Şimşek, ‘’Yol açma ve genişletme alanında toprak kayması sonucu çevre kirliliğine, yolların bozulmasına neden olan yol kenarına istinat duvarı örme çalışması yapılarak, bunun önüne geçiyoruz. Halıköy halkını daha iyi ve güzel bir kente kavuşturmak için belediye ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor’’ diye konuştu.