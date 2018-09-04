Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93804
ALTIN
255.636
DOLAR
6.6764
STERLİN
8.5598
EURO
7.7115

Halıköy Sorunsuz

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesi’nde yapımı tamamlanan sulama amaçlı gölette yapılan teknik incelemede sonunda kesin kabulü yapıldı.

Halıköy Sorunsuz

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesi’nde yapımı tamamlanan sulama amaçlı gölette yapılan teknik incelemede sonunda kesin kabulü yapıldı.

04 Eylül 2018 Salı 07:00
43 Okunma
Halıköy Sorunsuz

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, talvegden 29.55 metre, temelden 45.50 metre yüksekliğinde olan gölette depolanan 2 bin 202 milyon metreküp su ile 518 hektar tarım alanı sulanacak. 2016 yılında tamamlanıp, aynı yılın Nisan ayından itibaren su tutulmaya başlanılan Sümbül Deresi üzerinde kurulan sulama göletine bu yıl 20 bin balık yavrusu bırakıldı. Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, bölgedeki tarım alanlarının sulama suyu ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen göletin bölgedeki tarım alanlarına hayat verdiğini söyledi. Şimşek, "Gölet, beldemizde sulama suyu sorunu ortadan kaldırdı. Çiftçilikte ve hayvancılıkta daha fazla verim alınarak halkımızın refah seviyesine de olumlu yansımalar olmaya başladı’’ dedi.

Kadışehri İlçe Tarım Müdürlüğü’nün desteğiyle gölet içerisine 20 bin pullu sazan balığı bırakıldı. Başkan Şimşek, “Tarımsal sulama amaçlı inşa edilen göletimizde su ürünlerini de artırmayı düşünüyoruz. Bu maksatla göletimize balıklar bıraktık. Önümüzdeki yıllarda balık sayısı da artış gösterecektir” diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgat’a 275 öğretmen
Yozgat’a 275 öğretmen
Traktör tanıtımı bugün
Traktör tanıtımı bugün
Bitmeyen yol çilesi
Bitmeyen yol çilesi
Büyükmahal’de geçici kabul yapıldı
Büyükmahal’de geçici kabul yapıldı
KORKUTAN GECE
KORKUTAN GECE
Ekmek kavgası
Ekmek kavgası

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim