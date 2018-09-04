Halıköy Sorunsuz

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, talvegden 29.55 metre, temelden 45.50 metre yüksekliğinde olan gölette depolanan 2 bin 202 milyon metreküp su ile 518 hektar tarım alanı sulanacak. 2016 yılında tamamlanıp, aynı yılın Nisan ayından itibaren su tutulmaya başlanılan Sümbül Deresi üzerinde kurulan sulama göletine bu yıl 20 bin balık yavrusu bırakıldı. Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, bölgedeki tarım alanlarının sulama suyu ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen göletin bölgedeki tarım alanlarına hayat verdiğini söyledi. Şimşek, "Gölet, beldemizde sulama suyu sorunu ortadan kaldırdı. Çiftçilikte ve hayvancılıkta daha fazla verim alınarak halkımızın refah seviyesine de olumlu yansımalar olmaya başladı’’ dedi.

Kadışehri İlçe Tarım Müdürlüğü’nün desteğiyle gölet içerisine 20 bin pullu sazan balığı bırakıldı. Başkan Şimşek, “Tarımsal sulama amaçlı inşa edilen göletimizde su ürünlerini de artırmayı düşünüyoruz. Bu maksatla göletimize balıklar bıraktık. Önümüzdeki yıllarda balık sayısı da artış gösterecektir” diye konuştu.