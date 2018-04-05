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Halıköy şantiye gibi

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesi, havaların ısınmasıyla birlikte adeta şantiyeye döndü.

Halıköy şantiye gibi

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesi, havaların ısınmasıyla birlikte adeta şantiyeye döndü.

05 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Halıköy şantiye gibi

Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, beldedeki yolların genişletilip, yenilenmesine yönelik çalışmaların bu yıl da devam edeceğini söyledi.
Başkan Şimşek, ‘’Yoncalık, Akçakale, Bahçelievler mahallelerinizde çalışmalarımızı hızlandırdık. Yol çalışmasıyla birlikte su akıntılarının yolu tahrip etmemesi için kanallar yapıyoruz. Duvarlar örüyoruz. Uzun vadeli bir altyapı çalışmasına imza atıyoruz. Bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik inşa ettiğimiz Halk Fırınımızı da hizmete açtık’’ dedi.

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