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Halıköy göletine balık

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesi'nde Sümbül Deresi üzerinde kurulan sulama göletine 20 bin adet balık bırakıldı.

Halıköy göletine balık

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesi'nde Sümbül Deresi üzerinde kurulan sulama göletine 20 bin adet balık bırakıldı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Halıköy göletine balık

Halıköy Belde Belediyesi’nin talebi doğrultusunda, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün desteğiyle sulama göletine 20 bin adet pullu sazan balığı bırakıldı. Beldede 2016 yılında hizmete giren ve yaklaşık 5 bin 180 dekar tarım alanını kapalı sistemle sulayan, 4 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip gölette su ürünlerini artırmaya yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. Halıköy Belde Belediye Başkanı Zeki Şimşek, 2016 yılından bu tarafa su tutulan sulama göletine 20 bin adet pullu sazan bıraktıklarını belirterek, “Tarımsal sulama amaçlı inşa edilen göletimizde su ürünlerini de artırmayı düşünüyoruz. Bu maksatla göletimize balıklar bıraktık. Önümüzdeki yıllarda balık sayısı da artış gösterecektir” diye konuştu.

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