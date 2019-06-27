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Halıköy'de mutlu son

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesi’nde belediyede çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmeleri tamamlanarak, hazırlanan 3 yılı kapsayan sözleşme törenle imzalandı.

Halıköy'de mutlu son

KADIŞEHRİ ilçesinin Halıköy Beldesi’nde belediyede çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmeleri tamamlanarak, hazırlanan 3 yılı kapsayan sözleşme törenle imzalandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Halıköy'de mutlu son

Toplu iş sözleşmesi ile ücret zammı, sosyal haklar hariç birinci yılın ilk altı ayı için çalışanların taban yevmilerine yüzde 16 ile yüzde 7 oranında zam yapıldı. Her altı ayda bir yüzde 7 zam ve enflasyon farkı uygulanacağı kaydedildi. Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, belediyenin imkanları doğrultusunda çalışanlara en iyi ücreti vermek için gayret gösterdiklerini söyledi. Şimşek, ‘’Çalışan işçilerimiz daha fazlasını hak ediyor ama belediyemizin imkanları doğrultusunda ücretlerine zam yapabiliyoruz. Belediyemizin imkanları elverdiği sürece işçilerimize alın teri ve emeklerinin karşılığını en iyi şekilde ve zamanında ödeyeceğiz’’ dedi.
Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Hak İş İl Başkanı Ferman Zararsız ise, Halıköy belediye başkanı Zeki Şimşek’in, göreve geldiğinden bu güne kadar çalışanların alın teri ve emeğinin karşılığını zamanında ödediğini kaydetti. Zararsız, ‘’Bu güne kadar imzaladığımız toplu iş sözleşmeleri ile de belediyenin imkanları doğrultusunda sendikamız üyesi işçilere en iyi zammı vermek, işçinin alın teri ve emeğinin karşılığını zamanında ödemek için gayret gösterdi.  İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile de enflasyon farkının uygulanması kabul ederek, çalışan işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedi. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, başta alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek'e, Halıköy Mali Hizmetler Müdürü Bekir Solmaz’a ve İşyeri Sendika temsilcimiz Şuayip Güneş’e yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim’’ diye konuştu.

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