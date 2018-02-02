Halıcılığı canlandırmalıyız

Vali Kemal Yurtnaç, Türkiye’de geleneksel el sanatlarının yeniden önem kazanmaya başladığını, bu noktada Yozgat’ın yeniden ev tezgahlarıyla halı dokumacılığını canlandırabileceğini söyledi.

Vali Yurtnaç, geçmişte ithal halıya uygulanan vergilerin kaldırılması sonucu, Türkiye piyasasına yoğun şekilde Çin halılarının girdiğini ancak devletin bunu görmesiyle, bu duruma son vermeye çalıştığını anlattı.

Vali Yurtnaç, Yozgat’ta geçmişte belli bir potansiyelde üretimi yapılan halı dokumacılığının yeniden canlandırılabilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verirken, belli bir üretim seviyesi ve düzeninin yakalanması neticesinde, pazar oluşturularak dokuma halıların Yozgat’a ekonomik katkısının mümkün olabileceğini de vurguladı.

