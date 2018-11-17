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HALI DOKUYUP, SPOR YAPIYORLAR

SARAYKENT ilçesinin Karapınar Köyü’nde okulun kullanılmayan katında kadınlar göz nuru ve alın terini birleştirerek, kök boyalı halılar dokurken, oluşturulan salonda önce çocukları, kurs sonunda da kendileri spor yapıyor.

HALI DOKUYUP, SPOR YAPIYORLAR

SARAYKENT ilçesinin Karapınar Köyü’nde okulun kullanılmayan katında kadınlar göz nuru ve alın terini birleştirerek, kök boyalı halılar dokurken, oluşturulan salonda önce çocukları, kurs sonunda da kendileri spor yapıyor.

17 Kasım 2018 Cumartesi 07:16
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HALI DOKUYUP, SPOR YAPIYORLAR

Saraykent Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Semanur Döner, köy kadınlarının hünerlerini ilmek ilmek nakşedip, halı desenlerine yansıtmalarına yardımcı oluyor. Aynı binada bulunan fitness salonunda, kurs esnasında kursiyerlerin çocukları, kurs bitiminde ise kursiyerler spor aletleriyle sağlıklı yaşam için egzersizler yapıyor. Köy muhtarlığınca yapılan Tanap projesi ile köye kazandırılan cazibe merkezi köy halkı tarafından kullanılıyor. Karapınar Köyü kadınları boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirip, ürettikleri göz nuru dokuma halıları ile hem köyün tanıtımına katkıda bulunuyor hem de spor salonu ile streslerini atıyor. Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Semanur Döner, unutulmaya yüz tutan dokuma sanatının öğrenilmesine katkıda bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Döner, ‘’Köy kadınları açılan kursumuza büyük bir ilgi gösterdi. Bundan dolayı dokudukları halılarda kadınlarımızın duygularını ilmek ilmek  yansıttıklarını ve bizde varız dediklerini görmekteyiz’’ dedi.

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HALI DOKUYUPSPOR YAPIYORLAR
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