HALI DOKUYUP, SPOR YAPIYORLAR

Saraykent Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Semanur Döner, köy kadınlarının hünerlerini ilmek ilmek nakşedip, halı desenlerine yansıtmalarına yardımcı oluyor. Aynı binada bulunan fitness salonunda, kurs esnasında kursiyerlerin çocukları, kurs bitiminde ise kursiyerler spor aletleriyle sağlıklı yaşam için egzersizler yapıyor. Köy muhtarlığınca yapılan Tanap projesi ile köye kazandırılan cazibe merkezi köy halkı tarafından kullanılıyor. Karapınar Köyü kadınları boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirip, ürettikleri göz nuru dokuma halıları ile hem köyün tanıtımına katkıda bulunuyor hem de spor salonu ile streslerini atıyor. Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici Semanur Döner, unutulmaya yüz tutan dokuma sanatının öğrenilmesine katkıda bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Döner, ‘’Köy kadınları açılan kursumuza büyük bir ilgi gösterdi. Bundan dolayı dokudukları halılarda kadınlarımızın duygularını ilmek ilmek yansıttıklarını ve bizde varız dediklerini görmekteyiz’’ dedi.