Ana SayfaGüncel

Halep’e yardım kampanyası

26 Aralık 2016 Pazartesi 06:54
Bu haber 20 kez okundu

Yozgat’ın Sorgun Kaymakamlığı ile Sorgun Belediyesi Halep için yardım kampanyası düzenleyecek.

Halep’e yardım kampanyası
Kampanya öncesi Sorgun Kaymakamlığı Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Kurmay Binbaşı Metin Gezer, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Özdemir ve STK temsilcileri katıldı.
Halep'te yaşayan Müslümanların büyük bir sıkıntı içerisinde olduklarını söyleyen Kaymakam Mustafa Altınpınar, “Kampanyada özellikle barbunya gibi konserve çeşitleri, dayanıklı tüketim malzemeleri, çadır, battaniye, kaban, bot, çocuk maması, çocuk bezi, dayanıklı süt ve buna benzer maddeleri kabul etmeyi düşünüyoruz. Bizler de bu soğuk kış günlerinde bombalardan kurtulup açlık, susuzluk ve soğuğun pençesine düşen sivil halka sahip çıkmayı amaçlıyoruz. Bunun için bir yardım kampanyası düzenleyeceğiz” dedi.
Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ise, Sorgun’un daha önce de Bayırbucak Türkmenleri için 10 tır yardımda bulunduğunu belirterek “Bugün burada bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri de ellerinden gelen yardımı yapacaklarını belirttiler. Kampanyamızda kullanılmış malzeme istemiyoruz. Kullanılmamış malzemelerle destek versinler ya da nakit yardımında bulunsunlar" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2016 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim