Halep’e yardım eli

Yozgat’tan tüm dünyaya mazlumların sesi olma yolunda gerçekleştirdiği yardım kampanyaları ile dikkat çeken Ülkü Ocakları, bu kez de Halep’li mazlum halka Türk milletinin şefkat yüklü yardım severlerini yansıttı.

Ülkü Ocakları tarafından kısa bir süre başlatılan kampanya ile toplanan gıda ve yiyecekler, Cumhuriyet Meydanı’ndan Halep’li mazlum ve mağdur halka dualarla yolcu edildi.

Ülkü Ocakları Başkanı Duran Küçükduman; “Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı olarak Halep’te zulme uğrayan soydaşlarımız için başlatmış olduğumuz gıda-giyecek yardım tırını göndermiş bulunmaktayız. Bu yardımda maddi-manevi desteklerini esirgemeyip Halep’de yaşayan soydaşlarımızın yarasına bir nebze olsun merhem olan tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.