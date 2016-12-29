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Halep için seferber oldular

29 Aralık 2016 Perşembe 05:18
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Yozgat Bozok Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrenciler, Halep’te yardıma muhtaç insanlar için seferber oldular. Öğrenciler tarafından toplanan yardımlar Yozgat Türk Kızılayı Şubesi’ne teslim edilecek.

Halep için seferber oldular
Halep’te yaşanan insanlık dramı için Yozgat Bozok Üniversitesi Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrenciler tarafından sürdürülen yardım kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrencilerin katılımıyla Yozgat esnafından toplanan yardımlar, Yozgat Türk Kızılayı Şubesine teslim edilecek.
Soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte battaniye ihtiyacının olduğu Halep’te öğrenciler, özellikle battaniye toplanmasına önem verdi. Ayrıca Halep’e ulaştırılmak üzere toplanan giyecek, gıda ve temizlik malzemeleri de koliler haline getirildi. Toplanan yardımlar 2 Ocak 2017 tarihinde TIR’lar eşliğinde Halep’e yola çıkacak.
Halep için toplanan yardımlarda emeği geçen Sosyoloji Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Şerife Mart “Halep’te yaşanan savaş nedeniyle ülke olarak yardıma muhtaç kimselere destek olabilme potansiyeline sahip bir ülkeyiz. Bu nedenle Yozgat Bozok Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu öğrencileri olarak elimizden gelini yapmaya çalıştık. Bu konuda Yozgat halkının ve esnafının bize çok yardımı oldu. Halep’te insanların ihtiyacı olacağını düşündüğümüz battaniye, giyecek ve temel gıda maddelerine kadar tüm malzemeleri bize verdiler. Biz de Yozgat’ta KYK öğrencileri olarak iyi bir etkinliğe imza attık. Topladığımız yardımları biz Yozgat Türk Kızılayı Şubesi'ne göndereceğiz. Onlar da Halep’e ulaştıracaklar” dedi.

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