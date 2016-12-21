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Halep için esnaftan battaniye isteyecek!

21 Aralık 2016 Çarşamba 05:20
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Kış mevsimi nedeniyle Halep’in battaniye ihtiyacı olduğunu söyleyen Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Başkanı Ekrem İlker, Yozgat’taki esnafa Halep için battaniye yardımı çağrısında bulundu.

Halep için esnaftan battaniye isteyecek!
Halep’te yaşanan olaylar nedeniyle Halep halkına Türk Kızılayı olarak ülke genelinde 20 ton gıda yardımı yapıldığını hatırlatan Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Başkanı Ekrem İlker, “Görmezden gelmeyin. Zorlu kış şartlarında Haleplilere sahip çıkalım. Yaralarını birlikte saralım.” kampanyasına tüm Yozgat halkını davet etti. Özellikle kış mevsimi nedeniyle Halep’te battaniye ihyacının olduğunu vurgulayan Başkan İlker, ayrıca Türk Kızılayı’na Halep için nakdi yardımlarda da bulunabileceğini aktardı.
Türk Kızılayı’nı Halep’te yaşananlara kayıtsız kalmadığını açıklayan Başkan İlker, “Türk Kızılayı olarak ülkemizde yaşan son olaylarla birlikte özellikle Halep’te yaşanan insani drama Kızılay ve devletimiz kayıtsız kalmadı. Savaş koşullarında açlık ve sefaletle yaşamak zorunda kalan Haleplilerin çok zor günler geçirdiğini biliyoruz. Olayın yaşandığı günden itibaren Kızılay tüm imkanlarıyla Halep’e gitti. Buraya 20 ton gıda yardımı götürdü. Burada bir göç hareketliliği bekleniyor ve o noktada da Kızılay sınır dışında ve içinde kamplar ve çadır kentler kurarak oradaki göç hareketliliğine de sahip çıkmak adına hazırlıklarını sürdürüyor.” dedi.
Türk Kızılayı’nın başlattığı yardım kampanyası hakkında da konuşan Başkan İlker, “Yurt çapında ‘Görmezden gelmeyin. Zorlu kış şartlarında Haleplilere sahip çıkalım. Yaralarını birlikte saralım’ kampanyası adı altında Türk Kızılayı’nın başlatmış olduğu 2868 kısa mesaj hattı var. Halep yazıp bir SMS gönderdiğinizde 10 TL bağış yapmış oluyorsunuz. Bu yardımlar Halep’e gıda yardımı olarak dönüyor. Biz de Yozgat şubemiz olarak bu kampanyayı yürütüyoruz. Özellikle ihtiyaç olarak nakdi yardımları kabul ediyoruz. Bu yardımları isterlerse Kızılayın banka hesap numaralarına PTT’ye, 168 çağrı merkezine ve ülke genelindeki bütün Kızılay şubelerine nakdi bağışları kabul ediyoruz. Ayrıca internet üzerinden de kredi kartıyla bağış yapılabiliyor.” şeklinde konuştu.
Yozgat esnaflarından Halep için battaniye talebinde bulunacaklarını da söyleyen Başkan İlker, “Zorlu kış şartları nedeniyle Halep’te battaniye ihtiyacı var. Biz de bu doğrultuda Yozgat’ta mobilyacı esnaflarımızı dolaşarak battaniye yardımı talep edeceğiz. Yalnız Kızılay prensip olarak ikinci el ürünleri kabul etmiyor. Kullanılmamış ürünleri kabul edeceğiz. Esnaflarımızdan bu konuda ricacı olacağız. Ve battaniye sevkiyatını Yozgat olarak Halep’e ulaştırmış olacağız.” açıklamalarına yer verdi.

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