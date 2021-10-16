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HAL YENiLENiYOR

Yozgat Belediyesinin, mevcut Sebze Hali ile birlikte Bankalar Caddesi’ndeki işyerlerini kapsayacak şekilde hazırladığı proje, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami ve Un Pazarı’na olumsuz etki yapmasının önüne geçmek amacıyla Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından da incelenip, uygun bulundu.

16 Ekim 2021 Cumartesi 00:12
HAL YENiLENiYOR

Yozgat şehir merkezindeki mevcut Sebze ve Meyve Hali’nin kalan bölümlerinin de yıkılıp, Bankalar Caddesi’ni de kapsayacak şekilde yeniden yapılmasına yönelik proje, tarihi Çapanoğlu Büyük Cami ve Un Pazarı bölgesi siluetine uygun olarak yeniden yapılacak. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, mevcut Sebze ve Meyve Hali binasının Bankalar Caddesi’ndeki kesiminde 18 işyerinin bulunduğu aynı şekilde üst kısımda da işyerlerinin yer aldığını hatırlattı. Belediyenin de çok sayıda işyerinin bulunduğu bölgede yenileme çalışmalarına yönelik proje hazırladıklarını aktaran Köse, ‘’Projemiz Anıtlar Yüksek Kurulundan geçti. Buradaki arkadaşlarımızın hiçbirini mağdur etmeden herkesin metrekaresini de baz alarak, işyeri mülk sahiplerinin zarar görmeyeceği bir şekilde iş yerlerini yenileyeceğiz. Belediye olarak da biz burada hem kendi işyerlerimizi almış olacağız hem de üst kattaki çıkan yerleri tekrardan ekonomiye kazandırarak, cebimizden para çıkmadan güzel bir binaya sahip olmuş olacağız’’ dedi.  Köse, mevcut hal binasının oturumunda değişikliğe giderek, hem Çapanoğlu Cami tarafından hem de Bankalar Caddesi kesiminden geriye çekme yaparak, yolun genişletileceğini, cami cephesinin de genişletileceğini bildirdi. Köse, işyerlerinin tahliyesine başlandığını da vurgulayarak, ‘’Mağduriyet olmaması için belediyemizin işyerlerini tahliye ettik. Burasını kentsel dönüşüm kapsamında yapalım istedik.  Çünkü tapu devirlerinde çok büyük problemler çıkıyordu. Hem o problemlerin önüne geçmek için hem de oradaki iş yeri sahiplerimizi aylık 810 lira civarında da devletten 18 ay boyunca kira yardımı alması içinde orayı kentsel dönüşüm üzerinden yapmayı planladık’’ diye konuştu. Önümüzdeki günlerde işyerlerinin başlamasının ardından yıkım çalışmalarına geçileceğine vurgu yapan Köse, ‘’İhale sürecindeyiz. İhalesi yakın zamanda yayınlanacak. İhalesiyle birlikte de çok kısa zamanda da iş yerlerindeki insanları mağdur etmeden tekrar burayı faaliyete geçirmek için büyük mücadele içinde olacağız. Burası 3 kat olacak, Çapanoğlu Büyük Cami’yi kapatmayacak, öbür binadan daha aşağıda olacak. Biz burada herkesin kendi iş yerinin olduğu yeri verdik. Herkesin yerini koruduk, yüzde 100 memnuniyet var. Caminin karşısındaki pasaj şu anda Yozgat’ın değerli yeri olmasına rağmen herkesin girmeye çekindiği, beş kuruş etmeyen bir yer haline geldi. Bizim aklımızdaki orayı tekrar eski haline getirmek. İkişer katlı, tarihi görünümlü, yolları tekrar açarak eskiye dönük yeni bir proje hazırlatıyorum. Onu da yapmak bize nasip olursa önümüzdeki yıl projelerimizi bitiririz, Anıtlar Yüksek Kuruluna sunarız. Yalnız orada mülkiyette bir birine girmiş, sorunu çözmemiz lazım. Caminin batı tarafını yaptık, şimdi sıra doğu tarafında. Orayı eski haline getirirsek müthiş bir tarihi görünüm ortaya çıkar’’ ifadelerini kullandı. •İhsan Çelikkaya•

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