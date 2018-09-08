Haksız kazanca yakın takip

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ‘haksız kazanç’ elde edilmesini engellemek amacıyla denetim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Tüm sektörlerde fahiş fiyat artışlarından dolayı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketici işleminin zayıf tarafını oluşturan, ekonomik menfaatlerinin korunması gereken tüketicilerin korunması amacıyla başlatılan denetim çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi. Müşteri sayıları azalan marketler, kendilerine ürün veren markalarla bir araya gelerek çözüm yolu aramaya başladı. 'İmece' modeliyle, market de marka da kârından feragat ediyor. Sınırlı sayıda ürün için anlaşma yapıyorlar. Bazı ürünler, paketin üstüne söz konusu ürünün sadece ilgili market için kısıtlı sayıda üretildiği uyarısıyla rafa çıkıyor. Muadillerine göre, yaklaşık yüzde 40-50 oranında indirimli satışa çıkan bu ürünler tüketiciden de yüksek talep görüyor. Bu ürünler aynı zamanda marketlerin kendi markalarıyla ürettikleri fiyatı nispeten daha düşük olan ürünlere de alternatif olarak görülüyor. Yeni modelle, marka satış hacmini, market de müşteri ziyaret sayısını artırıp sepet ortalamasını yükseltiyor. Model, özellikle yüksek zam gelen ürünlerde farklı kâr paylaşım modelleriyle de uygulanabiliyor. Marketlerde görülmemiş uygulamalardan biri de taksitli alışveriş. 'Sağlık Ürünü' kategorisinde değerlendirilen bebek ürünleri reyonlarında başlayan uygulamayla, bu ürünlerden 20 lira ve üzeri alışveriş yapanlar, bankalarla yapılan anlaşma çerçevesinde 6 ila 9 taksit fırsatından faydalanabiliyor. Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Yozgat il genelinde un satış bayileri, marketler, kırtasiyeciler, toptancılar ve alışveriş merkezlerinde denetim yaptı, denetimlerin devam edeceği kaydedildi. Ekipler, son üç aylık fatura ve satış fiyat listesini inceleyerek, bakanlığa bildirilmek üzere rapor tuttu. Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü Raportörü Tuğba Bozkurt, Ticaret Bakanlığının başlattığı çalışma doğrultusunda firmaları ve satıcıları denetlediklerini belirtti. Bozkurt, ‘’Denetimlerde firmaların ellerindeki bulundurdukları ürünleri ay ay baz alıp, ne kadar artış olmuş onu kontrol ediyoruz. Fiyatlar son üç ayda nasıl etkilenmiş onu not alıyoruz. Amacımız haksız kazancı önlemektir. Tuttuğumuz raporları bakanlığımıza bildiriyoruz" dedi.