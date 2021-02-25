Haklar ödensin!

81 ilde eş zamanlı düzenlenen basın toplantısı kapsamında açıklamalarda bulunan Kılıç, 28 Şubat mağdurlarına ilişkin taleplerini dile getirdi. Hak ve özgürlüklerin gasp edildiği sürecin üzerinden 24 yıl geçtiğini belirten Kılıç, 28 Şubat'ın, Milli Güvenlik Kurulu toplantısının tarihiyle anılsa da 1990'lı yıllarda başlayan bir vesayet süreci olduğunu ileri sürdü. Kılıç, bunun, millete bakan yönüyle vahşi bir toplum mühendisliğinin, devlete bakan yönüyle de ülke varlığını talan etme yolsuzluğunun adı olduğunu belirtti. Kılıç, ‘’Bir tek kişi dahi dışarıda kalmaksızın herkesin hakkının tastamam verilmesi için en yüksek düzeyde çabanın ve hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu hassasiyeti göstermek; mazlum ve mağdurlara karşı borcumuz, tarihe ve geleceğe karşı ortak sorumluluğumuzdur’’ dedi.