Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115190
ALTIN
386.767
DOLAR
6.8410
STERLİN
8.5420
EURO
7.7017

Haklar korunmalı

Hak-İş Sendikası Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, ‘’Kazanılmış hakların korunduğu, güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç var” dedi.

23 Haziran 2020 Salı 00:08
Haklar korunmalı

HAK-İş İl Başkanı Ferman Zararsız, mevcut sistemdeki kıdem tazminatını hak etme ve erişimde birtakım zorluklar bulunduğunu belirterek, “Kazanılmış hakların korunduğu ve çalışanların tamamına yönelik güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç duyulduğu inancındayız. İstisnasız her bir çalışan için güvence altına alınacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin yaşanmayacağı bir sistemin geliştirilmesi gerekmektedir’’ dedi.
Zararsız yaptığı yazılı açıklamada, çalışma hayatımızın en önemli gündem maddelerinden biri olan kıdem tazminatının gerek yerine getirdiği fonksiyonları ve gerekse hukuki niteliği bakımından uzun süredir tartışılmaya devam ettiklerini hatırlattı. Zararsız, ‘’ Mevcut kıdem tazminatı sistemi içerisinde, işçilerin kıdem tazminatı hakkına erişiminde gerek yasal birtakım boşluklar gerekse birtakım olumsuz işveren uygulamaları nedeniyle, oldukça zorluklar bulunmaktadır.  Kıdem tazminatında tavan uygulaması, bir yıl çalışma şartı, sadece iş kanunu kapsamındaki işçilerin tazminattan yararlanması gibi birçok sınırlama mevcuttur. Kıdem tazminatı konusunda kazanılmış haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde ve her çalışanı kapsayıcı bir düzenleme yapılması gerektiği görüşümüzü her platformda dile getirdik. Çalışma hayatının bu önemli sorununu sosyal taraflarla müzakere etmeye ve mutabakata açık olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Haklar Korunmalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’a dev yatırım
Yozgat’a dev yatırım
Maskesiz çıkmayın!
Maskesiz çıkmayın!
Temel atıldı, açılış yapıldı
Temel atıldı, açılış yapıldı
Polat, kurumları gezdi
Polat, kurumları gezdi
Çeşmeler yaptırdı
Çeşmeler yaptırdı
Kesintisiz enerji
Kesintisiz enerji
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim