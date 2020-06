Haklar korunmalı

HAK-İş İl Başkanı Ferman Zararsız, mevcut sistemdeki kıdem tazminatını hak etme ve erişimde birtakım zorluklar bulunduğunu belirterek, “Kazanılmış hakların korunduğu ve çalışanların tamamına yönelik güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç duyulduğu inancındayız. İstisnasız her bir çalışan için güvence altına alınacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin yaşanmayacağı bir sistemin geliştirilmesi gerekmektedir’’ dedi.

Zararsız yaptığı yazılı açıklamada, çalışma hayatımızın en önemli gündem maddelerinden biri olan kıdem tazminatının gerek yerine getirdiği fonksiyonları ve gerekse hukuki niteliği bakımından uzun süredir tartışılmaya devam ettiklerini hatırlattı. Zararsız, ‘’ Mevcut kıdem tazminatı sistemi içerisinde, işçilerin kıdem tazminatı hakkına erişiminde gerek yasal birtakım boşluklar gerekse birtakım olumsuz işveren uygulamaları nedeniyle, oldukça zorluklar bulunmaktadır. Kıdem tazminatında tavan uygulaması, bir yıl çalışma şartı, sadece iş kanunu kapsamındaki işçilerin tazminattan yararlanması gibi birçok sınırlama mevcuttur. Kıdem tazminatı konusunda kazanılmış haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde ve her çalışanı kapsayıcı bir düzenleme yapılması gerektiği görüşümüzü her platformda dile getirdik. Çalışma hayatının bu önemli sorununu sosyal taraflarla müzakere etmeye ve mutabakata açık olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz’’ diye konuştu.