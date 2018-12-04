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HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, 2018 yılında beklenilmeyen bir ekonomik kriz ile karşılaşıldığını hatırlatarak, çalışanların da bu ekonomik krizi çok derinden yaşadıklarını söyledi.

Haklar düzenlensin!

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, 2018 yılında beklenilmeyen bir ekonomik kriz ile karşılaşıldığını hatırlatarak, çalışanların da bu ekonomik krizi çok derinden yaşadıklarını söyledi.

04 Aralık 2018 Salı 07:00
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Haklar düzenlensin!

Zararsız, kanunu hükmünde kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçmiş olan işçilerin kadroya geçmeden önce asgari ücretin ve katlarına göre ücretlerini aldıklarını, yüksek faiz, yüksek enflasyon, fiyatlarda, TFF TÜFE’de meydana gelen artışlar nedeniyle satın alma güçlerinin azaldığını kaydetti. Zararsız,  ‘’Asgari ücretin, Enflasyonist baskılar, yüksek enflasyon, yaşadığımız hayat pahalılığı, fiyatlardaki inanılmaz yükselişlerin karşılığı olarak asgari ücretin de bunları karşılayabilecek düzeyde belirlenmesini istiyoruz. Asgari ücret artışı belirlenirken sadece çalışanın ihtiyaçları dikkate alınarak değil çalışan ve ailesinin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmesini istiyoruz. Enflasyon verilerine baktığımızda çalışanların enflasyon altında ezilmemeleri için, Asgari ücretin 2 bin lira üzerinde bir rakam olarak artırılmasını istiyoruz. Yılbaşı itibariyle gerçekleşecek olan kamu sözleşmelerinde de kamu sözleşmelerinin ruhuna uygun olarak enflasyonun üzerinde bir ücret zammı ve diğer haklarda sözleşmelerin sonuçlandırılmasını ve çalışma hayatında yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik temel bir düzenleme olmasını bekliyor, ümit ediyoruz’’ dedi.

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