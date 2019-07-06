Hakkımızı istiyoruz!

Sendika mensupları TBMM’de kabul edilen yasa teklifini ayrıştırıcı bulduklarını belirterek düzeltilmesini talep ettiler.Ortak basın açıklaması yapan Toç Bir Sen Şube Başkanvekili Selman Yıldırım ve Bayındır Memur Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüş, mecliste sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4 artı 2’den, 3 artı 1’e düşürülmesine yönelik yasanın kabul edildiğini hatırlattı.Sözleşmeli olarak görev yapan; öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik yapılan söz konusu iyileştirmede; diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almamasının çalışma barışını derinden sarsacak, çalışanların moral ve motivasyonunu düşüreceğini anlatan Yıldırım ve Bayındır, “Sorun çözmekten ziyade sorunları çoğaltıp çalışma barışını ve adaletini yerle bir eden bu düzenleme bu haliyle asla doğru değildir” dedi. Bazı kamu çalışanlarının bu düzenlemeyle sevinirken, diğerlerine üvey evlat muamelesi yapılmasının toplumsal ve çalışma hayatındaki dengeyi bozmanın yanı sıra anayasanın temel eşitlik ilkesiyle de asla bağdaşmadığını vurgulayan sendika başkaları “Bir an önce sözleşmeliliği sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde, yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklı selim davranmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki düzenleme dışında kalan kamu görevlileri ayrıcalık değil sadece hakkı olanı talep etmektedir” şeklinde konuştu. Basın açıklamasına Memur Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli de katıldı. Sendika üyeleri daha sonra taleplerini içeren mektupları PTT Merkez Şube aracılığıyla AK Parti ve MHP Grup Başkanvekillerine gönderdi.