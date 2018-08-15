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Hakkı Hoca dualarla

YOZGAT Şehrinin kurucularından Çapanoğlu ailesinin fertlerinden Akademisyen Prof. Dr. Hakkı Acun, sevenlerinin ve yakınlarının dualarıyla ebediyete uğurlandı.

Hakkı Hoca dualarla

YOZGAT Şehrinin kurucularından Çapanoğlu ailesinin fertlerinden Akademisyen Prof. Dr. Hakkı Acun, sevenlerinin ve yakınlarının dualarıyla ebediyete uğurlandı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Hakkı Hoca dualarla

Geçtiğimiz hafta sonunda bazı programlara katılmak üzere Yozgat’a gelen Prof. Dr. Hakkı Acun, Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı’nın Ağcın Köyündeki etkinlikte görüntülendi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, eski Bakanlardan Lütfullah Kayalar, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve diğer bazı il yöneticileriyle sohbet eden Acun, akşam Yozgat’taki evine döndüğünde rahatsızlanarak hakkın rahmetine kavuştuğu haberi, herkesi üzdü. Ataları tarafından inşa ettirilen Tarihi Çapanoğlu Büyük Camide kılınan cenaze namazı sonrasında Sarı Topraklık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Hakkı Acun’un cenaze namazını Yozgat Müftüsü Salih Sezik kıldırdı. Cenaze Namazı sonrasında AŞK Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin, bir konuşma yaparak, Hakkı Acun’un Yozgat’ın ve Yozgat’ın kurucu ailesinin yanlış tanınmasını önleyici bilimsel araştırmalar yaparak, veriler ortaya koyduğunu hatırlattı. Ergin, ‘’Hafta sonunda birlikteydik. Sözleştik, ertesi gün farklı yerlere gidecektik ama aramızdan ayrıldı’’ dedi, rahmet diledi.
Ani vefatıyla Yozgatlıları derin üzüntüye boğan Hakkı Acun’un cenazesine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Gazi Üniversitesi akademisyenleri ve çok sayıda bilim insanı katıldı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım da cenazeye çelenk gönderdi. Hakkı Acun, kılınan cenaze namazının ardından Sarı Topraklık Mezarlığı’nda bulunan Şeyh Osman Türbesi haziresine defnedildi.
İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

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