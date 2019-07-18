Hakim Tüysüz toprağa verildi

Cenazesi Ankara'dan Sorgun ilçesine getirilen Tüysüz için Garajlar Yeni Cami'de tören düzenlendi. Törene Tüysüz'ün ailesi ve yakınları ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Tüysüz'ün cenazesi Duralidayılı Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.