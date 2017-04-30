Hakikati anlattılar!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Hasbihal Gençlik Sohbetleri kapsamında Bekir Develi ve Erem Şentürk ile “Bunu Konuşalım” programı 28 Aralık Cuma günü Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Develi ve Şentürk, gençlere bakış açılarının değiştirilerek nasıl yönlendirildiklerini ve 15 Temmuz darbe girişimi, öncesi ve sonrasını anlattı.

Protokol, STK temsilcileri, gençler ve yetişkinlerin yoğun katılımı ile gerçekleşen program sonrasında Bekir Develi ve Erem Şentürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer tarafında ametist taşından yapılan tespih hediye edildi.