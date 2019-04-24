Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96197
ALTIN
240.267
DOLAR
5.8646
STERLİN
7.5759
EURO
6.5799

Hakemler boş durmuyor

YOZGAT Bölgesi hakemleri haftanın iki günü Bozok Stadında formda kalabilmek için antrenmanlar yapmaya devam ediyorlar.

Hakemler boş durmuyor

YOZGAT Bölgesi hakemleri haftanın iki günü Bozok Stadında formda kalabilmek için antrenmanlar yapmaya devam ediyorlar.

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
89 Okunma
Hakemler boş durmuyor

Yozgat İl Hakem Komitesi Başkan Vekili Selami Mete tarafından gerçekleştirilen antrenmanlarda hakemlere öncelikle müsabakalarda kondisyon sıkıntısı yaşamamaları için antrenmanlar yaptırılıyor. Yozgat İl Hakem Komitesi Başkanı Serhat Alper, haftada iki gün Bozok stadında, İl Hakem Komitesi Başkan Vekili Selami Mete tarafından hakemlere antrenman verildiğini söyledi. Şuanda Yozgat’ta 70 il hakemi ve 23 aday hakemin bulunduğunu dile getiren Alper, ‘’Toplam 93 hakem arkadaşımızın katılımı ile antrenmanlarımız gerçekleşiyor. Bu yaptırdığımız antrenmanların asıl amacı hakemlerimiz çıktıkları müsabakada sorun yaşamamaları içindir. Kondisyon ağırlıklı çalışma yaparken, Ankara’dan her ay Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem eğitmenleri görevlendiriliyor ve hakemlerimize gerekli hakemlik eğitimleri de veriliyor’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Makamlar Çocuklara teslim
Makamlar Çocuklara teslim
Başkan bilgi aldı
Başkan bilgi aldı
Engelli kardeşlere ziyaret
Engelli kardeşlere ziyaret
Doğal taş üretimine devam
Doğal taş üretimine devam
Şerefli’ye merkezde görev
Şerefli’ye merkezde görev
BARAJA YAKIN TAKiP
BARAJA YAKIN TAKiP
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim