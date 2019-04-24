Hakemler boş durmuyor

Yozgat İl Hakem Komitesi Başkan Vekili Selami Mete tarafından gerçekleştirilen antrenmanlarda hakemlere öncelikle müsabakalarda kondisyon sıkıntısı yaşamamaları için antrenmanlar yaptırılıyor. Yozgat İl Hakem Komitesi Başkanı Serhat Alper, haftada iki gün Bozok stadında, İl Hakem Komitesi Başkan Vekili Selami Mete tarafından hakemlere antrenman verildiğini söyledi. Şuanda Yozgat’ta 70 il hakemi ve 23 aday hakemin bulunduğunu dile getiren Alper, ‘’Toplam 93 hakem arkadaşımızın katılımı ile antrenmanlarımız gerçekleşiyor. Bu yaptırdığımız antrenmanların asıl amacı hakemlerimiz çıktıkları müsabakada sorun yaşamamaları içindir. Kondisyon ağırlıklı çalışma yaparken, Ankara’dan her ay Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem eğitmenleri görevlendiriliyor ve hakemlerimize gerekli hakemlik eğitimleri de veriliyor’’ dedi.