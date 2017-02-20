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Hakem böyle istedi: 1-1

20 Şubat 2017 Pazartesi 05:25
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Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’taki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK konuk ettiği lider Altındağ Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Hakem böyle istedi: 1-1
Gergin bir ortamda oynanan müsabakanın son dakikalarında hakem faktörü devreye girince maç 1-1 tamamlandı. Rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan, ancak müsabaka hakeminin 80’inci dakikadan itibaren rakip takım lehine verdiği kararlar neticesinde Yozgatspor’un oyundan düşmesine neden olurken, 89. dakikada rakip Altındağ Belediyespor gol atana kadar kazanılan serbest vuruşu iki kez tekrarlattı. Bu pozisyonda çift vuruş veren müsabaka hakemi tek vuruş ile gol atan Altındağ takımının golünü de geçerli saydı. 
Grubun üst sıralarını yakından ilgilendiren maça konuk takım müsabakaya etkili başladı. İlk dakikalarda Yozgatspor atak geliştirse de, tehlikeli pozisyonları konuk ekip buldu.
4. dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest vuruşu kullanan Mustafa’nın kaleye gönderdiği top Altındağ Belediyespor defansına çarparak kornere çıktı. 
10. dakikada gelişen Altındağ atağında kazanılan serbest atışı Umutcan kullandı. Bu oyuncunun Yozgatspor ceza sahasına gönderdiği top karambole neden oldu. Uğur Arda’nın kafa vuruşunda top kaleci Mustafa’dan döndü, dönen topu Bülent tamamladı bu sefer meşin yuvarlak üst direekten geri döndü.  Dönen topu önünde bulan Umutcan sert vurdu kaleci Mustafa topu çeldi Yozgatspor defansı uzaklaştırdı. 
17. dakikada Altındağ Belediyespor’dan Emrah topla buluştu. Sert şutu autla sonuçlandı. 
22. dakikada Yozgatspor kontra atağında defansın arkasına atılan topla buluşan İlhan Özbay, müsait durumda şut yerine pas vermeyi tercih edince kırmızı siyahlı ekip mutlak golden oldu. 
26. dakikada Yozgatspor’un kazandığı korner atışını İlhan Özbay kullandı. Ceza sahasına gönderdiği top kafalardan sekti, son dokunan Oğuzhan’ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
34. dakikada Mustafa Özkaya topla buluştu. Sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut yan ağlarda kaldı.
44. dakikada Yunus Emre ceza alanına girdi. Şutu kalecide kaldı. 
45. dakikada Özcan Muharrem’i kaçırdı. Muharrem’in içeriye çevirdiği topa Altında savunması son anda dokunarak mutlak golü önledi.
Müsabakanın ilk yarısı Yozgatspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 
71. dakikada Altındağ’ın kazandığı serbest atışı Oktay kullandı. Barlas’ın kafa vuruşunu kaleci Mustafa kornere çeldi. 
89. dakikasında karşılamanın hakemi, Altındağlı oyuncunun yaptığı faulü Yozgatspor aleyhine atış verdi. Yaklaşık 25 metreden Oktay’ın kullandığı faul ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Altındağ ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Celalettin topu elle çıkarmasına rağmen hakem oyna kararı verdi.

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