‘Hak için alanlardayız’

1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Ferman Zararsız, 1 Mayıs'ta, “Türkiye tarihinde önemli bir yeri olan, tarım ve turizm şehri, Doğu'nun İncisi Erzurum olacaklarını söyledi.

HAK-İŞ olarak 1 Mayıs kutlamalarında işçinin hakkını haykıracaklarını vurgulayan Zararsız;

“Taşeron İşçilerine Kadro istiyoruz, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları acilen çözülsün istiyoruz, yürütülmekte olan kamu sözleşmelerinin hızla, sosyal diyalogla ve taleplerimiz doğrultusunda sonuçlanmasını istiyoruz, teröre hayır, kardeşliğe evet diyoruz, referandum sonrası uyum yasalarının daha demokratik bir türkiye için en geniş diyalogla hazırlanarak hızla hayata geçirilmesini istiyoruz. 16 nisan'da; oylanan 18 maddelik anayasa değişikliğinin, Türkiye'nin demokratik geleceği için yeni bir milat oluşturduğunu biliyor ve önemsiyoruz” dedi.





ERZURUM'DA, 81 İLDE VE TÜM TÜRKİYE'DEYİZ.

“Bizler, haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, adil bir dünya düzeninin temeli olacak özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik Yeni Türkiye için, insanca hayat için birlikteyiz. Daha özgür, daha müreffeh, tam demokratik bir Türkiye için alanlardayız” diyen Zararsız, şunları kaydetti:

“Din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hâkim kılınması için alanlardayız. HAK-İŞ olarak bizler; sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2017’de Erzurum başta olmak üzere tüm yurtta alanlardayız.

Ülkemizin bugünü ve geleceği için, ülkemizin bütünlüğü, insanlarımızın birlik, beraberlik ve kardeşliği için, talep, teklif ve beklentilerimizin karşılanması için alanlardayız.





HAK-İŞ Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyoruz.

Sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kayıtdışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya itiraz ettiğimiz için alanlardayız.

Taşeron işçilerin kamu kurumlarına kadrolu işçi olarak alınmasını istiyoruz. Taşeron işçilerin halen sonuçlandırılmayan Toplu İş Sözleşmelerinin bir an evvel bağıtlanmasını istiyoruz. Özel sözleşmeli personel statüsünü kabul etmediğimiz için alanlardayız. Ülkemiz üzerine oynanan siyasi oyunlara, kaos oluşturma çabalarına, demokrasi dışı yöntemlere ve bütün darbe girişimlerine karşı olduğumuz için alanlardayız.

FETO, PKK, DAEŞ, YPG, DHKP-C ve diğerleri hepsi terör örgütüdür; ülkemizin ve dünyanın bunlarla etkin mücadele etmesi çağrısı için alanlardayız. Türkiye'nin içerde ve sınırlarının ötesinde her türlü teröre karşı mücadelesini desteklemek için alanlardayız.

Hükümetin kurduğu Hak İhlalleri ve Mağduriyetleri Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarını önemsiyoruz; etkin ve hızlı sonuçlar üretmesini istiyoruz. Bu çalışmaların, OHAL'in tekrar tekrar uzatılması nedenlerini hızla ortadan kaldırılmasına yardımcı olmasını istiyoruz.