HAK ARIYORLAR

‘Yüzde 1 barajına ve siyasal sendikacılığa hayır’ sloganı ile başlatılan ve Ankara’da TBMM önünde son bulacak olan yürüyüşün ikinci gününde, yürüyüşe katılan sendika yöneticileri akşam saatlerinde Yerköy ilçesinin Terzili köyüne ulaştı. Kurdukları çadırda soğuk ve ayazdan donma ihtimallerini dikkate alan bir vatandaş, sendika üyelerini evinde ağırladı. Akşam yemeğinde bulgur pilavı, yufka ekmek, köy yoğurdu ikramında bulundu. Yurt Sendikaları Konfederasyonu Genel Merkezi tarafından başlatılan yürüyüş kapsamında yolda sucuklu yumurta yapılıp, yenildikten sonra yola devam edildi.