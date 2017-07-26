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Hak arayan başkan

Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, 4. Dönem Toplu Sözleşme masasına reel tekliflerle oturacaklarını belirterek, toplu sözleşme görüşmelerinde üç alternatifli teklif sunacaklarını, 5 milyon 100 bin çalışanın sorumluluğuyla masaya oturacaklarını söyledi.

Hak arayan başkan

Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, 4. Dönem Toplu Sözleşme masasına reel tekliflerle oturacaklarını belirterek, toplu sözleşme görüşmelerinde üç alternatifli teklif sunacaklarını, 5 milyon 100 bin çalışanın sorumluluğuyla masaya oturacaklarını söyledi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:02
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Hak arayan başkan

Memur-Sen 25. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı önceki gün Ankara’da gerçekleştirildi. Ağustos ayında yapılacak olan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında istişarelerin yapıldığı son toplantıda genel bir değerlendirme yapıldı. 
Toplantıyı değerlendiren Şerefli, Toplu sözleşme stratejileri hakkında bilgi verdi. Toplu sözleşme görüşmelerinde 3 alternatifli teklif sunacaklarını ifade eden Şerefli, 5 milyon 100 bin çalışanın sorumluluğuyla masaya oturacaklarının altını çizdi. Şerefli, “1 Milyon 694 Bin 323 kamu görevlisinin yüzde 60’ı Memur-Sen’e bağlı sendikalara üyedir. Sendika üye sayılarına ilişkin tebliğ, Memur-Sen kararlı büyümesini, rakiplerinin de önlenemez erimesini de tescil etmektedir. 
Memur-Sen’in soylu mücadelesine değer katan ve üye sayısının 1 Milyonu bulmasını sağlayan Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın genel merkez  yönetimlerinin, şube ve il yönetimlerinin, ilçe ve işyeri temsilcilerinin, komisyonlarımızın sendikal öncülerine, üyelerine ve her birinin  ailelerine akıttıkları ter, ayırdıkları zaman, gösterdikleri fedakarlık ve sahip oldukları basiret ve vazgeçmedikleri feraset için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.  “Memur-Sen olarak salt ücret sendikacılığı değil, medeniyet kodlarımızın yönlendirmesiyle; haksızlığın, zulmün, çarpıklığın ve yoksulluğun küreselleştiği bir dünyada sosyal ve insani sendikacılık yapıyoruz” diyen Şerefli, “Memur Sen, zalimlere karşı direnişin merkezi; mazlumlar ve mahzunlar için diriliş nefesidir. Memur-Sen; üyeleri için onur, kamu çalışanları için umut kaynağıdır” ifadelerine yer verdi. 
Alandan gelen önerileri de tekliflerine eklediklerini vurgulayan Şerefli, “Süreç katılımcılıkla ilerledi” dedi. Memur-Sen olarak, reel tekliflerle masaya oturacaklarını belirten Şerefli, Toplu sözleşme stratejileri hakkında da açıklamalarda bulundu. Toplu sözleşme görüşmelerinde 3 alternatifli teklif sunacaklarını ifade eden Şerefli, 5 milyon 100 bin çalışanın sorumluluğuyla masaya oturacaklarının altını çizdi.

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