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Hain geceyi hatırlattı

YOZGAT Valiliği tarafından açılan 15 Temmuz fotoğraf sergisiyle hain darbe girişimi bir kez daha hatırlatıldı.

Hain geceyi hatırlattı

YOZGAT Valiliği tarafından açılan 15 Temmuz fotoğraf sergisiyle hain darbe girişimi bir kez daha hatırlatıldı.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Hain geceyi hatırlattı

Yozgat Valiliği tarafından Meydan Yeri Caddesi’nde 15 Temmuz Ruhu temalı fotoğraf sergisi açıldı. Sergi açılışına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Vali Yardımcısı Salih Altun, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, MHP İl Başkanı Ferhat Altan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Büyük Cami’ye kadar uzanan fotoğraf sergisinde, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen alçak ve hain kalkışmaya ait görseller paylaşıldı. Hain darbe girişimi gecesi, Yozgat’ta ve Ankara’da darbeye karşı koyan halk iradesinin de yer aldığı fotoğraf kareleri, vatandaşlara yeniden 15 Temmuz’un karanlık gecesinde yaşanan hadiseyi ve sonrasında milli iradenin sokağa yansımalarını hatırlattı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak adına yıl boyu çeşitli faaliyetler yaptıklarını ifade ederek “Ancak 15 Temmuz haftası kapsamında etkinliklerimizi artırıyoruz. Açtığımız fotoğraf sergisinde, 15 Temmuz gecesi yaşananları milletimize bir kez daha hatırlattık. Demokrasiye yapılan bu saldırıyı halkımız engellemiştir. Biz de bundan sonra halkımızı bu terör örgütlerine karşı bilinçli tutmak mecburiyetindeyiz. Milletimiz bir ve beraberdir, bu birliktelik devam edecektir” şeklinde konuştu.

Fotoğraf sergisinin ardından Yozgat Valiliği Konferans Salonunda ’15 Temmuz ve Milli Birlik’ konulu panel gerçekleşti. Panelde Yeniyüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Eraslan, Bozok Üniversitesi Öğretim Üyeleri Alper Mumyakmaz ve Gökberk Yücel konuşmacı olarak yer aldılar.

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