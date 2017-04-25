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Haftaya yoklar!

25 Nisan 2017 Salı 23:59
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Yozgat’ta her hafta sebze ve meyve hali girişine kurulan köylü pazarı önümüzdeki hafta itibariyle kapalı pazar yerine taşınacak.

Haftaya yoklar!
Geçtiğimiz hafta köylü pazarcılara uyarı ve ihtarda bulunan zabıta ekipleri, bu hafta ise pazarın giriş kısmına astığı yazı ile pazarcıları kapalı pazar yerine yönlendirdi.
Önceki yıllarda Un Pazarı’nda kurulan, daha sonra uygun alan ve gerekli hijyenik şartların olmamasına rağmen sebze ve meyve hali girişine kurulan köylü pazarı, önümüzdeki hafta itibariyle yeni yerinde vatandaşlara hizmet verecek.
Yozgatlı köylü üreticilerin daha sağlıklı ve sıhhatli koşullarda ürünlerini satabilmesi, Yozgat halkının daha ferah, temiz ve hijyenik mekanlarda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla Yozgat Belediyesi yol kenarları, kaldırım dipleri ve çöp bidonları önlerinde kurulan pazarın kaldırılmasına karar verdi.
Dün son kez hal girişinde tezgah açan pazarcı esnafı, belediye zabıtası tarafından uyarılırken, önümüzdeki hafta tezgah açılması durumunda tezgahların zabıta tarafından toplanacağı uyarısı yapıldı.
Yozgat Belediyesi geçtiğimiz yıl başta pazarcı esnafı olmak üzere, Yozgatlı vatandaşların talep ve isteği doğrultusunda kapalı pazar yeri projesini hazırlamış ve kısa sürede hizmete sokmuştu.
Haftanın sadece bir gününde Çarşamba günleri pazarcı esnafı tezgah açarken, diğer günler kapalı pazar yeri boş vaziyette bekliyor.
Belediyenin geliştirdiği proje doğrultusunda pazarda Salı günleri köylü pazarcılar, Çarşamba günleri pazarcı esnafı ve belirlenecek diğer günlerde ise sosyete pazarı ve kadın el emeği pazarı adıyla farklı pazarlar kurulacak.

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