HAFTASONU KARLI

YOZGAT İl genelinde, uzun bir süredir beklenilen kar yağışı önceki gün akşam saatlerinde başlamasının ardından dün de aralıklarla devam etti. Yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle kuraklık tehlikesinin etkisini hissettirmeye başladığı dönemde Meteoroloji'den sevindiren haber geldi. Yağışların pazartesi günü dahil olmak üzere devam edeceği bilgisi ulaştırıldı. Yozgat'ta bugün hava sıcaklığı en düşük eksi 4-0 derece olacak, kar yağışı ise devam edecek. Yarın hava sıcaklığında ve yağışta bir değişiklik beklenmiyor. Pazar günü hava sıcaklığı eksi 4 ila eksi 2 derece olacak, kar yağışı beklentisi bulunuyor. Pazartesi günü ise hava sıcaklığı eksi 10 dereceye dara düşecek. Günün en düşük hava sıcaklığı da eksi 4 derece olması beklenirken, hafif kar yağışlı olacak.

EKİPLER HAZIR

Yozgat'ta köy yollarının ulaşıma açık tutulması için mücadele eden İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, toplam 558 köy ve 4 bin 223 kilometrelik yol ağında 175 personel, 98 araçla kar mücadelesine 24 saat hazır olduklarını, diyabet, hamile ve diğer hastalar içinde özel bir ekip oluşturulduğunu söyledi.