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Hafta tamamlandı

YOZGAT’ta Yeşilay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanarak tamamlandı. Yeşilay Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, hafta boyunca bağımlılıkla mücadele ve zararlı alışkanlıklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler yürüttüklerini bildirdi.

Hafta tamamlandı

YOZGAT’ta Yeşilay Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanarak tamamlandı. Yeşilay Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, hafta boyunca bağımlılıkla mücadele ve zararlı alışkanlıklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler yürüttüklerini bildirdi.

10 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Hafta tamamlandı

Yeşilay Haftası kapsamında Yeşilay Şube Başkanı Coşkun,  Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı ziyaret ederek Yeşilay kolluğu takmış ve Yeşilay Gönüllüsü ilan etmişti. Akabinde çeşitli kurum ziyaretleri yapılırken, Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlülere ve çeşitli okullardaki öğrencilere bağımlılık ve zararlı alışkanlıklar konusunda seminerler verildi.
Haftanın kapanışı ise terminal önünden Cumhuriyet Alanı’na kadar yapılan yürüyüş ile gerçekleşti. İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay işbirliğiyle yapılan yürüyüşe sağlık personeli, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sonrası vatandaşlara Yeşilay tarafından çeşitli hediyelerin takdimi yapılarak program sonlandı.

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