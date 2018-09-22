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Hafta sonlandı

YOZGAT’ta Ticaret İl Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları dün sonlandı.

Hafta sonlandı

YOZGAT’ta Ticaret İl Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları dün sonlandı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Hafta sonlandı

Ahilik Haftası kapsamında farklı etkinlikler düzenlenerek, hafta içinde yer alan programlar icra edildi. Bu çerçevede Salı günü Yılın Ahisi seçilen Terzi İbrahim Baran’’a şed kuşanma töreni tertiplenerek, gelenek yaşatıldı. Ayrıca yılın çırak, kalfa ve ustaları da plaketlerle ödüllendirildi. Hafta kapsamında önceki gün İl Kutlama Komitesi tarafından, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden zanaatkarlar, iş yerlerinde ziyaret edildi. Program kapsamında, Cuma günü Bilal Şahin Külliyesinde ahi helvası ikramı yapılarak, hatmi şerif duası gerçekleştirilerek program sonlandı. Yozgat Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, haftanın tertiplenmesinde katkı gösteren yetkili kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Başkan Latif Altın, Yozgat esnaf ve sanatkarının her gün ahilik ruhuyla ticari faaliyetlerini sürdüreceğine inandığını da ifade etti.

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