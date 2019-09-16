Hafta renkli geçti

2019-2020 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı Akbay İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Fikret Dağ, Belediye Başkanı Eyüp Çakır, kurum amirleri, okul müdürleri, veliler katıldı. Şiirler, gösteriler ve öğrencilerle sohbet sonrası programa son verildi. Milletimizi, ülkemizi geleceğe güvenle taşımak, müreffeh milletler arasında yer almasını sağlamak için birinci şartın eğitim olduğu hatırlatılan etkinlikte, ‘Bu anlamda yavrularımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi hepimizin ortak hedefidir. Ülke olarak ortak gayemiz, hayat boyu eğitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, evrensel değerlerin yanında millî ve manevî değerlerine sahip çıkan, kendine güvenen, sorgulayan, ülkemizi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirebilmektir’ görüşüne yer verildi.