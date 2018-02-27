Hafta kutlanacak

Yozgat İl Defterdarı Erdoğan Yıldıraner haftanın çeşitli etkinliklerle kutlanacağını bildirdi. Vergi Haftası kapsamında İl Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, çelenk sunumu gerçekleştirdi.

Defterdarlık personelinin de katılım gösterdiği çelenk sunma programının ardından, il protokolü ziyaret edilerek, hafta hakkında bilgilendirildi.

Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner toplumun tüm kesiminde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla haftayı idrak ettiklerini söyledi.

Defterdar Yıldıraner, bu kapsamda 2017 yılında verilen beyannamelere göre ilimizde ilk 10’a giren gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerine Maliye Bakanı Naci Ağbal imzalı teşekkür belgesi vereceklerini bildirdi.

Defterdar Yıldıraner, ayrıca mükellef ziyaretleri, afiş çalışmaları ve okullarda vergi bilinci konusunda bilgilendirme seminerleri gerçekleştireceklerini ifade etti.