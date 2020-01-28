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Hafriyat çalışması tamam

YOZGAT Havaalanı projesinde hafriyat çalışmaları tamamlandı.

Hafriyat çalışması tamam

YOZGAT Havaalanı projesinde hafriyat çalışmaları tamamlandı.

28 Ocak 2020 Salı 03:43
Hafriyat çalışması tamam

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Havalimanı inşaatının tüm hızla devam ettiğini belirterek, ‘’ Yozgat'ımızın hayali gerçek oluyor. Pist ve Altyapı çalışmaları yüzde 50 seviyesinde bulunan Havalimanınızı en kısa zamanda Yozgat'ımızın hizmetine sunacağız’’ dedi. Başer, havaalanı sahasındaki hafriyat çalışmalarının tamamlandığını, Karakaya bölgesinden zemin için dolgu malzemesi naklinin yapılacağını kaydetti. Başer, "Önümüzdeki sezon içerisinde altyapı çalışmaları tamamlanacak, daha sonra da üst yapı çalışmalarının ihalesi gerçekleştirilecek. Belirlenen sürede havaalanının hizmete açılması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hızlı trenin de hizmete girmesiyle birlikte Yozgat havadan yurt dışına, demiryoluyla da Ankara, İstanbul ve diğer şehirlere bağlanmış olacak" diye konuştu. 

Son Güncelleme: 28.01.2020 10:16
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Hafriyat çalışması Tamam
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