Hafızlık kursu tamam

Boğazlıyan ilçesinin Ovakent Beldesinde yardım severler vatandaşlar tarafından yaptırılan bina, hafızlık okuluna dönüştürülmesi için Diyanet İşleri Başkanlığına devredildi. Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, Hafızlık Yatılı Okuluna dönüştürülecek binada İlçe Müftülüğünden din görevlisinin beldeye gelerek, incelemelerde bulunduğunu söyledi. Açılışa hazır hale getirilen binayı gezen AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Ovakent ziyaretimizi yapımı son aşamaya gelen Hafızlık Kur'an Kursu binasında inceleme yaparak tamamladık. Binamız yüzde 90 seviyesine gelmiş durumda. Yakında açılışını yapacağız. Rabbim bu nezih binada, Kur'an ve Millet sevdalısı, milli ve manevi değerlerine bağlı, Mukaddesatı kuvvetli nesiller yetiştirmeyi nasip etsin. Hafızlık Kur'an kursumuz hayırlı olsun’’ dedi.