Hafızlık eğitimi devam ediyor

Yozgat İl Müftülüğü bünyesinde Bölge Kız Kur’an Kursu, Bilal Şahin Kur’an Kursu ve İmran Kur’an Kursu’nda ile birlikte il genelinde toplam 12 kursta hafızlık eğitimleri devam ediyor. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, il genelinde 12 kursta 542 gencin hafızlık eğitimi aldığını söyledi. Kent merkezinde 3 Kur’an Kursu’nda 218 öğrencinin hafızlık eğitimi aldığını belirten Gülden, geçen yıl Covid-19 salgını ile mücadele ve salgının muhtemel etkilerini azaltmak için alınan tedbirler kapsamında tüm Kur’an kurslarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim metoduna geçildiğini vurguladı. Gülden, kent merkezinde 3, Sorgun’da 5, Akdağmadeni’nde 2, Çekerek ve Sarıkaya’da birer hafızlık kursunun bulunduğunun altını çizdi. Gülden, Yozgat’ta hafızlık Kur’an kursu sayısını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.