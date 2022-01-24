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Hafızlarla sabah namazı

Yozgat’ta, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak projesi olan ‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi’ kapsamında Yozgat Anadolu İmam Lisesi Hafızlık Proje Ortaokulu tarafından,’14 Hafız 14 Hatim Bağışlıyor’ ve ‘Hafızlığa Başlıyorum’ programı düzenlendi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:50
Hafızlarla sabah namazı

Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 5-B Sınıfı Anneleri tarafından organize edilen ‘14 Hafız 14 Hatim Bağışlıyor’ ve ‘ Hafızlığa Başlıyorumprogramı kapsamında Bilal Şahin Külliye Cami'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Sabah namazı öncesinde öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan buluşmada, sabah namazının kılınması, İl Müftüsü Ali Gülden’in sohbeti, hatim duasının okunması, öğrencilere hediye takdimi ve kahvaltı ikramı ile devam etti. Programa Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Müftüsü Ali Gülden, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İmam Hatip Müdürü Ramazan Güneşer, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gökyüzünü yıldızların yeryüzünü hafızların süslediğini ifade eden Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim’i gönüllerinde taşıyan genç hafız kardeşlerimizi, değerli ailelerini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Yüce Rabbim, evlatlarımıza Ülkemize ve Milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin’’ diye konuştu. Hafızlığın önemine dikkat çeken İl Müftüsü Ali Gülden ise, ‘’Hafızlığın mükafatı cennette 'Cemalullah' ile şereflenmektir. Hafızlar, mukaddes kitabı sadece dillerinde değil, gönüllerinde de taşırlar. Onların fikri de, zikri de, şükrü de Kur'anidir. Ahdine sadık kalandır onlar. Kur'an-ı kerimin rahmani ikliminde felaha ve salâha erenlerdir’’ dedi. •Sümeyye İlhan• 

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