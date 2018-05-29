Hafızlarla buluştular

DİYANET İşleri Başkanlığı Uzmanı Mahmut Şahin, Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi Hasan Karanfil ile birlikte, Yozgat İl Müftülüğü tarafından Bölge Yatılı Kur'an Kursunda Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik tarafından düzenlediği iftar yemeğinde Hafızlık öğrencileri ve Vakıf öğrenci evlerinde kalan öğrencilerle bir araya geldi. İftardan sonra Hasan Karanfil, Çapanoğlu Büyük Camii'nde vaaz verdi, sonrasında teravih namazını kıldırdı. Mahmut Şahin ise, Bilal Şahin Camii'nde vaaz verdi, teravih namazını kıldırdı. Eğitim Merkezini ve İmran Yatılı Kız Kur'an Kursunu ziyaret eden konuklar, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’i makamında ziyaret edip, bir süre sohbet ettiler, ardından da Sorgun ve Sarıkaya İlçelerinde incelemelerde bulundular.