Hafızlarla buluştu

SORGUN Belediye Başkanı Erkut Ekinci ilçede hafızlık eğitimi alan çocuklar ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Ekinci hafızlık eğitimi alan çocuklarımızla birlikte düzenlenen programda yemek yedi. Ekinci, ‘’Umut ederiz ki bu yavrularımız gönül dünyamızın mihmandarları olacaklar. Geleceğimizin hafızlarının bu yaşta yetişmeleri bizleri mutlu etmektedir. Çocuklarımızın hafızlık için azimlerinden dolayı kutluyorum. Sorgun Belediyesi olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız’’ dedi.