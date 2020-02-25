Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114789
ALTIN
324.267
DOLAR
6.1174
STERLİN
7.9045
EURO
6.6396

Hafızlarla buluştu

SORGUN Belediye Başkanı Erkut Ekinci ilçede hafızlık eğitimi alan çocuklar ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Ekinci hafızlık eğitimi alan çocuklarımızla birlikte düzenlenen programda yemek yedi. Ekinci, ‘’Umut ederiz ki bu yavrularımız gönül dünyamızın mihmandarları olacaklar. Geleceğimizin hafızlarının bu yaşta yetişmeleri bizleri mutlu etmektedir. Çocuklarımızın hafızlık için azimlerinden dolayı kutluyorum. Sorgun Belediyesi olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız’’ dedi.

25 Şubat 2020 Salı 03:46
Hafızlarla buluştu
version="
Anahtar Kelimeler:
Hafızlarla Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KENEViRE STANDART
KENEViRE STANDART
Hayvanlara yiyecek
Hayvanlara yiyecek
Vergi haftası başladı
Vergi haftası başladı
ÇOCUK ÇALIŞTAYI YAPILDI
ÇOCUK ÇALIŞTAYI YAPILDI
Recep ayı bugün başlıyor
Recep ayı bugün başlıyor
ETKiNLiKLERE DEVAM
ETKiNLiKLERE DEVAM
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim