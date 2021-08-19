Hafızlar için icazet töreni

Bilal Şahin Külliyesinde düzenlenen Hafızlık icazet töreni Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kuran tilavetinin ardından protokol konuşmalarına geçildi. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Kur'an-ı Kerim’in okunması ve öğretilmesinde hafızların öneminin büyük olduğunu söyledi. ‘’İlk emri 'oku' olan bir dinin mensuplarının ilk önce kendi kitaplarını okuyarak başlaması gerekir. Ülkemizde de Kur'an eğitimi kimi dönemlerde getirilen tüm yasaklara, engellemelere rağmen kesintisiz sürdürülmüştür. Çocuklarımızı Kur'an eğitimi konusunda teşvik ederek bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmeliyiz’’ dedi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, hafızların Kur’an-ı Kerimin okunması ve öğretilmesi noktasında öneminin büyük olduğunu belirtti. Çocuklarımızı hafızlığa doğru yönlendirmemiz gerektiğine dikkat çeken Başkan Köse, Artık milli eğitim sistemimiz hem okulunu okuyup hem de hafızlık yapma fırsatını sunulduğunu sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından ilahi ve kasideler okundu, hafızlar Kur’an tilaveti gerçekleştirdi. Programın sonunda ise mezun olan 20’si bayan 44 hafıza icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.