Hafızlar belgelerini aldı

YOZGAT İl Müftülğü tarafından hafızlıklarını başarıyla tamamlayanlara belgeleri törenle verildi. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, 21 öğrencinin hafızlığını tamamladığını, bundan sonra da Yozgat’tan daha çok hafız yetişeceğini söyledi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, Yozgat’ta 5 yıldızlı otel konforunda Kur’an kurslarının bulunduğunu bunlardan bir tanesinin de baba dostu Bilal Şahin’in yapmış olduğu hafızlık okulu olduğunu kaydetti. İş insanı Bilal Şahin ise, Kur’an öğrenenleri görmenin kendisini çok mutlu ettiğine vurgu yaparak, hafızları tebrik etti. Şahin daha sonra, hafızlara ile öğreticilerine bilgisayar, tablet, saat olmak üzere çeşitli hediyeler verdi.