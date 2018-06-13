Hafız adayları buluştu

Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde verilen iftar sonrası hafız adaylarına hitaben konuşma yapan Vali Yurtnaç, “Hafızların milletimizin gözünde ve gönlünde yeri her zaman ayrıdır. Sizler şimdi hafızlık eğitimi alıyorsunuz. Kuranı Kerimi sadece şeklen değil aynı zamanda ruhunu da kavramak, manasını da öğrenmek lazım’’ dedi.

Vali Yurtnaç, bunun yanı sıra Arapça’nın da içeriğinin bilinmesi gerektiğine işaret etti. Vali Yurtnaç, ‘’Yaşınız genç, sadece hafızlıkla kalmayıp Arapçayı da öğreneceksiniz. İlim sahibi olmak istiyorsanız çok çalışacaksınız. Sizler Yozgat’ın gururu olacaksınız. Hem okulunuza devam edeceksiniz hem de hafızlık eğitiminizi devam ettireceksiniz. Üniversiteyi de bitirip güzel yerlere geleceksiniz. Kiminiz hakim savcı, kiminiz öğretmen, kiminiz mimar, mühendis, müftü olacak ama cebinizde hafızlık kimliğinizde olacak” diye konuştu.

Vali Yurtnaç hafızlık öğrencilerinin yaklaşan Ramazan Bayramlarını tebrik ederek başarılar diledi.

