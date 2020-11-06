Hafız'a hediye yağmuru

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, hafız olan öğrenciyi, emeği geçen öğreticileri, ailesini tebrik etti, bundan sonraki hayatında hıfzını tamamladığı Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu gibi bir hayat yaşamasını temenni etti. Müftü Sezik, Yozgat İl Müftülüğü tarafından hazırlanan ve çeşitli hediyelerden oluşan hediye setini hafız olan öğrenciye hediye etti. Sorgun Müftülüğü tarafından hazırlanan hediye paketini hafız olan öğrenciye teslim eden Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, ‘’Zeynep kızımızı tebrik ediyorum, Rabbim cümlemizi Kur'an- Kerim'i anlayan ve hayatına yansıtan kullarından eylesin’’ dedi. Yozgat Graft Torba Fabrikası Genel Müdürü Recep Şakı da, İş İnsanı Bilal Şahin tarafından gönderilen, dizüstü bilgisayar, tablet gibi birçok hediyeden oluşan hediye paketini öğrenciye teslim etti. Şakı, ‘’Bilal Bey rahatsızlığından dolayı buraya gelemedi, gelmeyi çok arzu ediyordu ama inşallah en yakın zamanda ziyaretinize gelmeyi düşünüyor. Hepinize çok selamı var, sizlerden Bilal Amcanıza dua etmenizi rica ediyorum. Hafız olan kızımızı tebrik ediyorum, hepinizin de hafız olan arkadaşınız gibi tez zamanda hafızlığınızı tamamlamanızı temenni ediyorum’’ diye konuştu.