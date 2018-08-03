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Hacı adayları uğurlandı

SARIKAYA ilçesinde, bu yıl hac ibadetini yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları dualarla uğurlandı.

Hacı adayları uğurlandı

SARIKAYA ilçesinde, bu yıl hac ibadetini yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları dualarla uğurlandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Hacı adayları uğurlandı

Sarıkaya Terminali'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde hacı adaylarının yakınlarıyla vedalaşması duygulu anların yaşanmasına neden oldu.  Törene katılan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, hacı adaylarının sağ salim gidip dönmesi temennisinde bulundu. Başkan Açıkel, "Cenabı Allah şimdiden ibadetinizi kabul eylesin. Oraya gittiğinizde Medine’de Peygamber Efendimizi (s.a.v) ziyaret ettiğinizde bizim de selamımızı söylerseniz, Kabe’yi görür görmez şahsımız dahil olmak üzere bütün ümmeti İslama bundan sonraki ömrümüzün hayırlar getirmesini bu yönde dua ederseniz çok memnun oluruz. Allah-u Teala hac ibadetinizi şimdiden kabul eylesin" diye konuştu.

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