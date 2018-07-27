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Hac yolculuğu başladı

HAC ibadetini yerine getirmek üzere Yozgat’tan kutsal topraklara gidecek olan ilk kafile Medine'ye hareket etti.

Hac yolculuğu başladı

HAC ibadetini yerine getirmek üzere Yozgat’tan kutsal topraklara gidecek olan ilk kafile Medine'ye hareket etti.

27 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Hac yolculuğu başladı

Bilal Şahin Külliyesi’nde 282 hacı adayı için uğurlama programı gerçekleştirildi. Kuran tilavetiyle başlayan programda dua edilmesiyle birlikte hacı adayları akrabalarından helallik aldı. Hacı adayları daha sonra karayoluyla toplanma yeri olan Ankara’ya hareket ettiler. Adayların Ankara’dan da hava yoluyla Medine’ye gidecekleri belirtildi.  İl Müftüsü Salih Sezik yaptığı açıklamada 282 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini hatırlatarak uğurlama töreninde hac ibadetinin önemine dair bilgilendirmede bulundu. Sezik ayrıca hacı adaylarına hac farizasında nezaketli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.  Düzenlenen uğurlama törenine AK Parti İl Başkanı Celal Köse, İl Müftüsü Salih Sezik, hacı adayları ve yakınları katıldı.

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