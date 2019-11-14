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Hac kaydı yaptıracaklar dikkat

YOZGAT İl Müftülüğü ilk defa hac için kayıt yaptıracak vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu.

Hac kaydı yaptıracaklar dikkat

YOZGAT İl Müftülüğü ilk defa hac için kayıt yaptıracak vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu.

14 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Hac kaydı yaptıracaklar dikkat

Yozgat İl Müftü Yardımcısı İsmail Karadavut gazetemizi ziyaret ederek yeni hac kayıt sistemi hakkında bilgiler verdi.
Müftü Yardımcısı Karadavut, 2020 yılı hac ön kayıtlarının bizzat vatandaş tarafından 11 Kasım-13 Aralık 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapılacağını belirtti.

Müftü Yardımcısı Karadavut, e-devlet şifresi olmayan vatandaşlar, PTT şubelerinden e-devlet şifresi almaları gerektiğini hatırlattı.

Karadavut, ikinci aşamada Albaraka Türk, Halk Bankası, Kuveyt Türk, PTT, Türkiye Finans, Vakıfbank veya Ziraat Bankası’na vatandaşın 25 lira hac ön kayıt ücreti yatıracağını söyledi.

Karadavut, “Vatandaşımız Diyanet İşleri Başkanlığının www.hac.gov.tr adresinden hac ön kayıt sayfasına girerek, kendisine ait bilgilerin içeren formu dikkatlice doldurduktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. Hacca birlikte gitmek isteyenler, birlikte gitmek istediği kişileri de grubuna hac ön kayıt formu doldururken eklemelidir. Ayrıca grubuna ekleyeceği her kişi için de 25 lira yatırılmış olmalıdır” dedi.

Müftü Yardımcısı Karadavut, ön kayıt formu doldurulduktan sonra, herhangi bir yanlışlık yapılması veya bilgilerin güncellenmesi istenildiğinde, 11 Kasım-13 Aralık 2019 tarihlerinde tekrar e-devlet üzerinden güncelleme yapılabileceğini anlatarak,
“Hac kuraları 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecektir. Daha önce hac kaydı olan vatandaşlarımızın kayıtları müftülüğümüz tarafından otomatik yenilenecektir. Grup değişikliği talebinde bulunanlar, taleplerini dilekçeyle il ve ilçe müftülüklerine müracaat edeceklerdir” şeklinde konuştu.

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