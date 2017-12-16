Hac başvuruları başlıyor

Müftü Sezik, yaptığı yazılı açıklamada, Hac kayıtlarının başladığını, kayıt işleminin tamamlanmasının ardından ücretlerin hangi bankaya yatırılacağı hususunda da bilgi verdi. Hac için ilk defa kayıt yaptıracaklar ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracağını belirten Müftü Sezik, ‘Vatandaşlarımız daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr veya müftülüklere bizzat müracaat ederek, Oda tercihli hac konaklama ve Otel konaklama türlerinden birini tercih ederek, kayıtlarını yapacaklardır’’ dedi.

Yozgat il Müftüsü Sezik, 2018 yılında ilk defa kayıt yaptıracakların ön kayıt işlemlerinin 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacağının altını çizdi. İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlardan 20 lira ön kayıt ücreti alınacağını bildiren Müftü Sezik, ‘Ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalardan; Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım bankalarından birine yatırılması gerekmektedir. Hac kayıtları T.C. kimlik numarası ile yapılacak olup, yabancı uyruklu olanların kayıtları alınmamaktır. Vatandaşların ön kayıtları elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr adresinde gerekli bilgileri doldurarak veya müftülüklere bizzat müracaat ederek, müracaat formunu doldurmak suretiyle Oda tercihli hac konaklama ve Otel konaklama türlerinden birini hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak, varsa kuraya birlikte katılmak istediği kişileri belirterek kayıtlarını yapacaklardır’ diye konuştu.

Yozgat İl Müftüsü Sezik, daha önceki yıllarda hac kaydı olup, 2017 yılında hac kurasına katılan, ancak kesin hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemlerinin ise aynı tarihler arasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yapılacağını vurguladı. Müftü Sezik, kaydı yenilenen vatandaşlardan her hangi bir kayıt ücreti talep edilmeyeceğinin de altını çizerek, ‘Kayıt yenileme işlemi Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacaklarda; İl/İlçe, konaklama türü veya kura birliktelerinde değişiklik talebinde bulunanların, başvuru tarihlerinde il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra mağduriyet yaşamamaları için kayıt durumlarını hac.diyanet.gov.tr adresinden sorgulayabilirler’ ifadelerini kullandı.

